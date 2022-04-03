أطلقت شركة زين الكويت حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور» تحت شعار «30 يوما من النعم»، والتي سيّرت من خلالها الشركة قوافل الخير لتشارك بها بركة وبهجة الشهر الفضيل مع كل أطياف المجتمع، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في البلاد لتعكس روح العطاء في الشهر الكريم.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن ظروف الجائحة قد قيدت من مبادرتها خلال الشهر الفضيل خلال العامين الماضيين، ومع العودة إلى الحياة الطبيعية وأجواء الانفتاح التي تنعم بها الكويت خلال شهر رمضان لهذا العام، فقد أبدت زين التزاما بالعودة المتميزة في حملتها الرمضانية لمشاركة فرحة وبهجة الشهر الفضيل مع أفراد المجتمع كعادتها في السنوات السابقة ما قبل الجائحة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وحماية الجميع.



وبينت زين أن خطة مبادراتها الرمضانية لهذا العام تشمل مساهمات عديدة ومتنوعة في عدد من القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع، ومنها المبادرات الخيرية والإنسانية والبرامج الاجتماعية والدينية والترفيهية والفعاليات الرياضية والصحية، والتي تمد الشركة من خلالها جسور التعاون مع أبرز شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في الكويت.



ودائما ما تتجدد حملة «زين الشهور» الرمضانية كل عام بالعديد من المساهمات والأنشطة التي ترتكز حول نشر الخير والسلام في المجتمع، والتي تأتي جميعها انطلاقا من استراتيجية زين المتوازنة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتستعرض الشركة في التقرير التالي أبرز أنشطتها خلال شهر رمضان الجاري. ودشنت زين حملتها الرمضانية قبل دخول الشهر الكريم، حيث قدمت الشركة «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع أربع جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، وهي البنك الكويتي للطعام والإغاثة، والهلال الأحمر الكويتي، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعية صندوق إعانة المرضى.



وسيتم تقديم «الماچلة» التي تبرعت بها زين عبر القسائم الشرائية لكي تعطي كل أسرة فرصة اختيار المواد التي تفضلها حسب احتياجاتها الشخصية المختلفة.



كعادتها كل عام، تقدم زين تطبيق القرآن الكريم المجاني الذي تهديه لعملائها في شهر رمضان المبارك، وهو التطبيق الذي يقدم أفضل تجربة لقراءة القرآن الكريم على الأجهزة الذكية التابعة لنظام iOS ونظام Android وجهاز Apple Watch، ويساعد المستخدم للحصول على أكبر قدر من الفائدة أثناء قراءة القرآن الكريم، وذلك من خلال تصميم عصري وواجهة سهلة الاستخدام، بالإضافة لعدد كبير من المميزات الرائعة ذات الفائدة الكبيرة.



ويوفر التطبيق مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، والتي تشمل تحميل وقراءة جميع صفحات القرآن الكريم في واجهة سهلة الاستخدام، وتحميل والاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت أكثر من عشرين قارئا شهيرا، وتحميل وعرض العديد من كتب التفسير للحصول على تفسير الآيات من مصادر مختلفة، والبحث في نص القرآن الكريم كاملا، هذا بالإضافة لإمكانية بدء القراءة على جهاز والمتابعة من نفس الصفحة على جهاز آخر. وتحرص زين في شهر رمضان المبارك على تنوع محتوى حملتها ليشمل البرامج الترفيهية والثقافية، حيث ترعى هذا العام برنامج «العيال كبرت» على قناة العدالة atv، والذي تتمحور فكرته حول مذيعات صغيرات في السن وهن منيرة وحصة الكليب اللاتي يعتبرن من أبرز الشخصيات الشبابية المؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الخليج، بحيث تقوم الفتاتان بمحاورة أكثر من 30 ضيفا من المبدعين من مختلف المجالات الفنية والغنائية والرياضية والعلمية والعملية وغيرها.



كما تقوم زين أيضا برعاية البرنامج الحواري المميز «الدائري الرابع»، وهو برنامج جديد كليا من فئة المدونات الصوتية (البودكاست) من إنتاج مجموعة مارينا الإعلامية، ويستمر طوال شهر رمضان المبارك.



كذلك تحرص زين في شهر رمضان المبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر الصيام، ولهذا فقد حرصت الشركة على رعاية تحدي حديقة الشهيد الرمضاني بالتعاون مع شركة Suffix للاستشارات الرياضية، والذي سيشهد تنظيم العديد من سباقات المشي والجري في حديقة الشهيد على مدار الشهر الفضيل. وتستمر زين هذا العام برعاية تطبيق «ألعاب الدواوين» لبطولات ألعاب الورق الافتراضية، والتي تقدم من خلالها عددا من الجوائز القيمة للفائزين خلال الشهر الفضيل، حيث تم تطوير التطبيق من قبل مبادرين كويتيين ويعتبر الأول من نوعه في الخليج والمنطقة العربية، ويشهد مشاركة أكثر من 350 ألف لاعب يتنافسون في ألعاب «الكوت» و«البلوت» و«الهند»، ويتوافر التطبيق على جميع أنظمة الهواتف الذكية الرئيسية iOS وAndroid وHuawei.



وجبات إفطار الصائم



هذا العام، تعود مبادرة زين لإفطار الصائم للسنة الخامسة عشرة بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الجائحة، وهي المبادرة التي تعتبر رافدا أساسيا في برنامج الشركة الرمضاني السنوي تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والذي تضعها في مقدمة الشركات الوطنية الرائدة التي تفعل جهودها في المجالات الخيرية والتطوعية.



والتزاماً بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي، تقوم زين هذا العام بتقديم وجبات إفطار الصائم بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يوميا في جميع أنحاء البلاد، بحيث تقدم الشركة أكثر من 30 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الفضيل. وتقوم الشاحنات بزيارة المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان لتؤمن وجبة الإفطار اليومية في الأماكن التي تشهد تواجدا سكانيا كثيفا من العمال والأفراد والأسر المتعففة الذين يكونون في أمس الحاجة لوجبة الإفطار بعد يوم العمل الشاق.