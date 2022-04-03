في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، وجمعية النجاة الخيرية، تم الإعلان عن التعاون في عدد من المشاريع الخيرية والتوعوية ونشر المحتوى الهادف خلال شهر رمضان المبارك في حملة رمضانية بعنوان «فرحتكم تسوى». في مستهل الشهر الفضيل واستمرارا لجهودها في خدمة المجتمع، ستسهم Ooredoo بمشروع إفطار الصائم الذي تنفذه جمعية النجاة داخل الكويت وفي 22 دولة حول العالم، كما ستسهم في تسويق 8 مشاريع خيرية خلال شهر رمضان المبارك عبر الرسائل القصيرة.



وتأتي هذه المبادرة الإنسانية لتتصدر المبادرات والأنشطة الخيرية المختلفة التي ستقوم بها الشركة طوال الشهر الفضيل في الكويت من خلال جميع مواردها وقدراتها لفعل الخير إيمانا بمبدأ العطاء والتنمية المجتمعية الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود من قبل الجميع واستمرار هذه المبادرات ليس خلال الشهر الفضيل وحسب، بل وما بعد ذلك. وقد حرصت الشركة هذا العام على تعزيز الشراكة وسبل التعاون بينها وبين إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة في الكويت «جمعية النجاة الخيرية».



وفي تعليق له حول هذه المبادرة الخيرية التي تبنتها الشركة، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب أن Ooredoo دأبت على تقديم الدعم الإنساني والمجتمعي ومواصلة جهودها في المجال الخيري في شهر رمضان المبارك من كل عام وتستمر بذلك هذا العام على التوالي، موضحا أن التعاون بين الجهتين في شهر رمضان سيشمل أيضا نشر محتوى توعوي وديني موحد في مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد الأيوب أن Ooredoo تحرص على تقديم كل أوجه الدعم للعمل الإنساني والخيري الكويتي، والمساهمة في تعظيم أثر المشاريع الخيرية على المستفيدين من الأفراد والمجتمعات، وذلك امتدادا لدورنا الفاعل وما تمليه علينا المسؤولية المجتمعية التي توجب التكاتف ومد يد الخير لمن هم على هذه الأرض الطيبة كما وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الفاعلة لدعم الأسر المتعففة وتوفير احتياجاتهم الغذائية خلال شهر الخير.



وأثنى الأيوب على جهود جمعية النجاة الخيرية قائلا: أتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين في جمعية النجاة الخيرية، رواد العمل الخيري في الكويت، كما وتفخر Ooredoo اليوم بتنفيذ مثل هذه المبادرات بالتعاون مع القائمين في الجمعية، والتي تكرس جهودها لتنفيذ برامج إنسانية وإنمائية، من شأنها دعم وتنمية المجتمع في الكويت وفي العديد من المجتمعات حول العالم.



بدوره، أكد رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالنجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني أن دعم Ooredoo لمشاريع جمعية النجاة يعد نموذجا في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد كان لهذا الدعم تأثير كبير في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتوعوية.



وتقدم الثويني بالشكر إلى إدارة Ooredoo على هذا التعاون المميز والذي يدل على تقدير لأهمية العمل الإنساني، والسعي لتلبية رغبة المشتركين في المساهمة بالمشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك.