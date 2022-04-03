ياسر العيلة



هناك موقف يفرح، وموقف يحزن، وموقف يبني، وموقف يهدم، لكن في النهاية لا بد أن تكون سيد الموقف، هذه باختصار فكرة مسلسل «حضرة الموقف» للكاتب عبدالله الرومي، ومن إخراج خالد جمال، وإنتاج شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني التي ترأس مجلس إدارتها الشيخة أبرار الخالد والرئيس التنفيذي لها المنتج أحمد البريكي.



العمل يعرض حاليا عبر محطة «mbc دراما» ومنصة «شاهد» وتلفزيون الشارقة وقناة الظفرة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم: الفنانة القديرة هيفاء عادل والفنانة الكبيرة مريم الصالح وزهرة الخرجي وعبدالله التركماني وعبير أحمد وهبة الدري وليالي دهراب ومحمد الدوسري ونواف العلي وآخرون. «الأنباء» تواجدت في موقع تصوير العمل والتقت بنجومه الذين تحدثوا لنا من خلال السطور التالية:



قالت الفنانة القديرة هيفاء عادل: حاولت هذا العام أن أخرج من نمط الأعمال التراثية التي قدمتها على مدار 4 سنوات، فأنا أحرص دائما على الظهور بشيء جديد و«لوكات» متنوعة لجمهوري، وأجسد في «حضرة الموقف» شخصية «فاطمة» وهي إنسانة طيبة وحبيبة تحب عيالها وبنتها ووطنها وتمر بعدة مواقف سيشاهدها الجمهور من خلال الأحداث.



من جانبها، قالت الفنانة الكبيرة مريم الصالح عن دورها في المسلسل: أجسد شخصية الأم الحنونة ولكنها في الوقت نفسه شرسة جدا تجاه من يقترب من أولادها وبناتها، وهي امرأة ميسورة الحال وكريمة لا تبخل على عيالها وأحفادها، وتعاني من ألم الفراق بسبب وجود أحد أبنائها في أميركا.



بدوره، قال المخرج خالد جمال: «حضرة الموقف» يتناول العمل قضايا اجتماعية من خلال عائلتين يحدث بينهما صراعات متعددة، وأتمنى ان ينال إعجاب المشاهدين.



أما الكاتب عبدالله الرومي، فقال: تتلخص فكرة «حضرة الموقف» في أن هناك موقفا يسعد، وموقفا يهدم، وان هناك موقفا أنت في حضرته كيف تتصرف؟ فالعمل مبني على مواقف.



بينما قالت الفنانة زهرة الخرجي: أجسد دور «نورة» وهي المحرك الأساسي للأحداث، ويمكن ان نقول انها «أم المشاكل»، وتعتقد انها مسيطرة على الجميع، والشخصية ليست جديدة علي لكنها جديدة في طريقة طرحها، فهي امرأة ثرية ولها علاقتها ونفوذها.



بينما قال الفنان عبدالله التركماني: المسلسل اجتماعي وقصته قريبة من الناس، وأقدم فيه «كاركتر» لشخصية أب يعمل «جواهرجي» وهي مهنة أجداده.



من جانبها، قالت الفنانة عبير أحمد: أجسد شخصية قريبة من نفسي، لإنسانة لديها جانب روحاني وتربت على أسلوب التربية القديمة المتمسك بالعادات والتقاليد، مضيفة: أتوقع ان الناس سيحبون هذا الدور، والحريم بشكل خاص سيتعاطفون معه بشكل كبير لأنه يلامس قضية تهم كل امرأة.



وقالت الفنانة هبة الدري: أجسد شخصية «شيخة» التي تعاني من مشاكل زوجية وتمثل شريحة كبيرة من البنات، خاصة في هذا الوقت الذي تكثر فيه المشاكل داخل البيوت بشكل كبير وتتعرض «شيخة» للكثير من الخيانات.



في حين قالت الفنانة ليالي دهراب: أجسد شخصية «أوليفيا» وهي فتاة كانت محبوسة في مكان ما وفجأة تخرج للحياة، ولا أريد ان أحرق أحداث الشخصية.



وفي الختام، قالت الطفلة آيات الفضلي: أجسد شخصية «مريم» دلوعة خالها وأمها، ولكن ما راح أحرق أحداث المسلسل.