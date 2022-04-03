مفرح الشمري



الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا في شهر رمضان تشارك فيها مجموعة من الممثلين الشباب الذين يجسدون فيها أدوارا مهمة وتؤثر على مسار قصة تلك الأعمال.



ومن هذه الأعمال الذي يشارك فيها عدد من الممثلين الشباب المسلسل التراثي «نوح العين» تأليف البحريني جمال الصقر وإخراج البحريني مصطفى رشيد، ومن بطولة نخبة مميزة من فناني الخليج محمد المنصور وحسين المنصور ومحمد جابر وعبدالله ملك وهدى الخطيب وهيفاء حسين وآخرين.



والمسلسل يشهد عودة «عيال المنصور» للإنتاج ويعرض في العديد من القنوات الفضائية.



وفي هذا المسلسل، تشارك الفنانة الواعدة غرور صفر التي شكرت جهة الانتاج على إعطائها هذه الفرصة الثمينة في نظرها؛ لأنها تشارك مع مجموعة من الفنانين الكبار، وتتمنى ان تنال مشاركتها إعجاب المشاهدين محليا وخليجيا.



كما يشارك الفنان هاني الهزاع في مسلسل «نوح العين» والذي يعتبر أول تجربة درامية تلفزيونية. وقال الهزاع انه استفاد من هذه التجربة كثيرا؛ لأن جميع المشاركين في هذا العمل لم يبخلوا عليه بأي شيء سواء من ناحية التوجيه أو من خلال المعلومات التراثية الزاخرة في المسلسل، معبرا عن سعادته بأنه عمل مع «عيال المنصور» الذين لهم باع طويل في الفن والإنتاج الدرامي، بالإضافة الى عمله مع مخرج متمكن بحجم مصطفى رشيد الذي يهتم كثيرا بالممثل وأدائه، وهذا الامر ساعده كثيرا في تجسيد شخصية «ناصر» بكل مرونة.