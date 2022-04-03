أعلنت الشركة الوطنية العقارية، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث حقق صافي أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بقيمة 199.6 مليون دينار، ما يعادل 134.5 فلسا لكل سهم، محققة قفزة بنسبة 44951% وذلك بالمقارنة بصافي أرباح بقيمة 443 ألف دينار، ما يعادل 0.3 فلس لكل سهم عن 2020.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان الإيرادات التشغيلية بلغت 32.5 مليون دينار في 2021، بزيادة 93% مقارنة بعام 2020، وبلغ اجمالي الأصول 654.2 مليون دينار بنهاية 2021، ما يعادل زيادة 33% مقارنة بعام 2020، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20% (20 سهما لكل 100 سهم)، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل سلطان: «خلال عام آخر من الظروف غير الاعتيادية، أثبتت إدارة الشركة الوطنية العقارية مرة أخرى أن تفانينا في وضع مصالح مساهمينا أولا، والعمل بنزاهة، وتقديم قيمة دائمة للمساهمين، لا يساعد فقط على توجيهنا في الظروف غير المؤكدة، بل يمكننا من الازدهار». وأضاف: «خلال السنة المالية 2021، استمر تركيزنا على أولوياتنا طويلة الأمد المتمثلة في تعظيم القيمة لمساهمينا، والحفاظ على الملاءة المالية للشركة، والمحافظة على الموظفين، وتأمين العمليات المستدامة». قال سلطان: «بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3% في شركة أجيليتي للمخازن العمومية، حيث تعمل أجيليتي وتستثمر في الشركات التي تطور سلاسل الإمداد وتجعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة وعدلا وكفاءة». وأضاف: «تتمتع أجيليتي بسجل حافل بالنمو وخلق قيمة مستدامة لمساهميها، حيث نجحت بإثبات مكانتها كمزود رائد لخدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار، ويضم هيكل أعمالها عدد من الشركات التي تمتلك أجيليتي فيها حصة مسيطرة، وهي: أجيليتي للمجمعات اللوجستية، وترايستار، وناس، ويوباك، وجلوبال كليرنجهاوس سستمز». وأشار إلى ان استثمارات شركة أجيليتي في عدد من الشركات العالمية خلال الفترة الماضية، تبرهن بشكل واضح على أن هناك مرحلة جديدة من النمو تنتظر أجيليتي، وتثبت أن الشركة تعمل على تنويع وتعزيز محفظتها من أجل تأمين أعمال مستدامة من شأنها زيادة القيمة للمساهمين. ولفت إلى ان تاريخ الاستثمار الإستراتيجي في أجيليتي، يعود لعام 1997، حيث بلغت قيمة هذا الاستثمار في دفاتر الشركة 467 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021، بقيمة سوقية حالية تبلغ حوالي 600 مليون دينار، ما يقرب من 6 أضعاف ديون الشركة الحالية، موضحا أن هذا الاستثمار حقق عائدا داخليا يبلغ 15% منذ بدايته، كما حقق عائدات نقدية تعادل 1000%. وأضاف سلطان: «إن القيمة التي تم خلقها في أجيليتي للمساهمين لافتة للنظر وجديرة بالثناء، وتعد اعترافا كبيرا بما تمكنت الشركة من بنائه وخلقه على مدار العشرين عاما الماضية». وبالنظر إلى السنوات العشر الماضية وحدها، نجد أن هذا الاستثمار قد حقق معدل عائد داخليا بنسبة 25% للشركة الوطنية العقارية».



قال سلطان ان تركيز الشركة مستمر على تحسين أداء أصولها التشغيلية، وتطوير مشروعيها الرئيسيين، مجمع ريم مول في أبوظبي ومشروع جراند هايتس في مصر، حيث أوضح بالقول: «اكتمال أعمال مشروع ريم مول بنسبة تزيد على 98%، ويحتوي على أكبر متنزه ثلجي داخلي في المنطقة ويتميز بنظام متكامل متعدد القنوات». وأضاف أن أعمال البناء والتأجير المسبق في ريم مول تتقدم بشكل جيد، وتم تعديل التاريخ المتوقع لاكتمال إنجاز المشروع إلى ما يقارب منتصف عام 2022، وقد تم افتتاح أول متجر في الريم مول وهو كارفور هايبر ماركت. أما فيما يخص مشروع جراند هايتس، فأشار سلطان إلى استمرار التقدم في تطوير وتسليم الوحدات السكنية، حيث بلغ المشروع المتكامل والضخم مرحلة متقدمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية، والذي يعد جزءا من مشروع أكبر تملكه شركة «كواديكو» التابعة للشركة الوطنية العقارية.