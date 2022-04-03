القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبحث الأهلي اليوم عن حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والاستمرار في الدفاع عن لقبه في آخر نسختين عندما يستضيف نظيره الهلال السوداني في ستاد القاهرة، في الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت، وذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، إذ يحتاج إلى نقطة التعادل على الأقل، لتأكيد تأهله حيث يملك في رصيده 7 نقاط، بينما لا مجال أمام الهلال السوداني إلا تحقيق الفوز للدخول مع الأهلي في حسابات أخرى، حيث انتهى لقاء الذهاب في أم درمان بالتعادل السلبي.



الى ذلك، واصل الزمالك مقاطعة الانتصارات واكتفى بتعادل سلبي مع ضيفه ساغرادا الأنغولي أمس الأول في الجولة الخاتمة لمنافسات المجموعة الرابعة في دوري الأبطال، وبذلك فشل الزمالك في تحقيق أي فوز في دور المجموعات حيث أنهى مشواره القاري برصيد 4 نقاط محتلا المركز الثالث.



واليوم أيضا ستكون الجولة الختامية لدور المجموعات في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يستضيف بيراميدز فريق زاناكو الزامبي في الحادية عشرة مساء، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بينما سيكون المصري البورسعيدي ضيفا على مازيمبي الكونغولي في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، وقد تأكد تأهل الفريقين المصريين لربع نهائي البطولة بغض النظر عن نتائج مباراتي اليوم.



صلاح لن يعتزل



ومن توابع خروج مصر من سباق المونديال، فقد نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام نية قائد الفراعنة وليفربول محمد صلاح الاعتزال دوليا بعد تصريحاته التلفزيونية بأنه فخور باللعب مع الجيل الحالي للاعبين، سواء تواجد في المنتخب خلال المرحلة المقبلة أم لا.



وقال علام إن صلاح لم يقصد الاعتزال الدولي، وقد تحدثت إليه وأكدت له أنه قائد الفريق ووجوده مهم.



وبخصوص موقف المدرب البرتغالي كيروش، قال: «طلبت من كيروش بعد العودة إلى القاهرة، بعدم التحدث عن مصيره في وسائل الإعلام لحين عودة وفد الاتحاد المصري من قطر، حيث سيجتمع المجلس بعد ذلك ويحسم كل شيء، فهناك أمور لابد من دراستها بهدوء وتأن».