بيروت ـ ناجي شربل



تنطلق الأسبوع المقبل مباريات الدور نصف النهائي «فاينال فور» من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولي للرجال، بعد نهاية الموسم المنتظم من مرحلتي ذهاب وإياب، واقتصار البطولة على اللاعبين المحليين.



وبلغ المربع الذهبي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة سبيد بول شكا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الشبيبة البوشرية، الى القلمون الوصيف في عدد لا بأس به من المواسم دون تتويج باللقب الذي ينقصه من كل الفئات، والانعاش الاجتماعي قنات.



ويلتقي في نصف النهائي: سبيد بول ـ الانعاش الاجتماعي قنات، الشبيبة البوشرية ـ القلمون.



ثلاثة فرق شمالية وفريق متني هو البوشرية. واذا كان سبيد بول مرشح للاحتفاظ بلقبه، إلا أن الأمور تبدو مفتوحة لصالح كل من الفرق الأربعة.



وقد استدعى سبيد بول لاعبه البرازيلي المجنس لبنانيا آشلي نمر (42 سنة) بعد إصابة المهاجم المخضرم جان أبي شديد. ويستطيع الفريق البتروني (سبيد بول) الإفادة من خدمات مجنس آخر هو كايو معلوف، إلا أن الأخير انقطعت أخباره عن الملاعب اللبنانية، وهو يلعب في صفوف فرق خارجية متقدمة. في حين أن نمر توقف عن اللعب، لكنه يزاول الكرة الطائرة الشاطئية، وهو يفيد سبيد بول كثيرا كونه يلعب في مركزي الموزع والضارب معا.



وتشكو البطولة غياب اللاعبين الناشئين، وتعتمد غالبية الفرق وخصوصا البوشرية على لاعبين مخضرمين بينهم الموع فادي البردقان (50 سنة). في حين يملك كل من القلمون وقنات مجموعة فتية، نظرا الى مشاركتهما بكثافة في بطولات الفئات العمرية وإحراز غالبية ألقابها.



ويحتشد جمهور كثيف في ملعبي حامات الذي يتخذه سبيد بول أرضا له ومجمع نورث هافن بالقلمون. في حين يسجل حضور متواضع في مجمع ميشال المر المعتمد أرضا للشبيبة البوشرية.



في أي حال، كان الموسم حاميا جماهيريا وفنيا في كافة الدرجات، ذلك ان الجمهور اشتاق الى المباريات بعد تعطيل استمر موسمين جراء الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا.