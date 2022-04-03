وصف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التحرك لعزله بأنه محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.



وقال خان الذي يواجه تصويتا للإطاحة به الاحد «التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية».



ونفى البيت الأبيض سعي واشنطن لإزاحة خان عن السلطة بعد أن وجه اتهامات مماثلة في الأيام الماضية.



وقال خان إن إسلام آباد قدمت مذكرة احتجاج إلى السفارة الأميركية بشأن ما وصفه بمؤامرة أجنبية للإطاحة به من السلطة.



ويقول خان في إطار حملته للبقاء في السلطة إن مؤامرة بتمويل أجنبي تدعم الإطاحة به بعد أن زار موسكو في فبراير الماضي.



في غضون ذلك قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن.



وأضاف باجوا في مؤتمر أمني في إسلام آباد «نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا».



وتابع باجوا: «نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر».