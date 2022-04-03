تقدم المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن الفلاج بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع منتسبي هيئة التطبيقي من قياديين وطلبة، وكافة شرائح الشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وأعرب الفلاج عن أمنياته أن يحفظ الله الكويت آمنة مستقرة تحت ظل وقيادة آل الصباح الكرام، وأن يحفظها دار أمن وأمان واستقرار، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.