تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر عبّر خلاله سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن والبركات.



وقد شكر سمو ولي العهد سمو الشيخ تميم بن حمد على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة وتمام العافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من الخيرات والبركات والنماء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار.