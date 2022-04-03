هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د. محمد الشرهان سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الموقرة والشعب الكويتي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك داعيا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

وبين الشرهان في تصريح صحفي أن شهر رمضان فرصة من أعظم الفرص التي يتضاعف فيها أجر العمل الصالح ، موضحا ان مساعدة المريض المحتاج ضرورة إنسانية قبل أن يكون واجبا حثت عليه الشريعة الإسلامية.



وأشار د.الشرهان الى وجود الآلاف من الحالات المرضية الموجودة على أرض الكويت ينتظرون توفير العلاج، وبين أنه يتقدم للجمعية أكثر من 25 ألف مريض سنويا بطلبات للإدارة الطبية بالجمعية طلبا للمساعدة لأنهم بحاجة حقيقة الى الدعم والمساعدة.



وأشاد د. الشرهان بالتفاعل الإيجابي من العديد من الشركات والمؤسسات الكويتية مع مشاريع الجمعية الإنسانية والإغاثية وقال : إن وجود مثل هذه الشركات والمؤسسات التي تقدر قيمة الشراكة المجتمعية وتفعل دورها في القيام بواجباتها الإنسانية يبعث على التفاؤل ويرسخ القيم الاجتماعية التي فطر عليها المجتمع الكويتي منذ القدم ، بل ويشجع على الأخذ بيد المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الضرورية لتتوفر لهم الحياة الكريمة ويستمر عطاؤهم للمجتمع.

وقال إنني استطيع القول: ان جمعية صندوق إعانة المرضى بحمد الله بعد ثلاثة وأربعين سنة من العطاء الإنساني أصبحت بحق صفحة مشرقة للعمل الإنساني والخيري على أرض الكويت وفي خارجها.

وشكر الدكتور الشرهان الشركات والمؤسسات الداعمة لمشاريع الجمعية ، كما شكر المحسنين وأهل الخير على مساهمتهم في دعم الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية صندوق اعانة المرضى في مساعدة المرضى داخل الكويت مؤكدا أن ما يقدم جزء من واجبنا الاجتماعي تجاه هذه الفئات المستحقة للمساعدة داعيا الله عز وجل ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن تبقى الكويت واحة أمن وأمان محفوظة بحفظ الرحمن .