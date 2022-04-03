آلاء خليفه

اعتمد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه التاسع عشر المنعقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي فهد المضف الشعار والهوية المرئية الجديدة للجهاز.

وقد عبر مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد عبدالوهاب العدواني في تصريح صحافي عن شكره وتقديره لوزير التربية ووزير التعليم العالي لاعتماده الهوية المرئية الجديدة للجهاز، وشكره كذلك أعضاء مجلس إدارة الجهاز وفريق العمل الشعار لدعمهم المقدر الذي يأتي انطلاقاً من إيمانهم بأهمية إطلاق الهوية المرئية للجهاز والتي تعد بمثابة البوابة الرئيسية التي يطل عبرها على جمهوره، وهي انعكاس لمهام الجهاز الوطني ورؤيته ورسالته وقيمه.

حيث تم في شهر أغسطس الماضي تشكيل فريق للعمل على مشروع تصميم شعار جديد ومسمى مختصر وهوية مرئية جديدة للجهاز برئاسة الدكتورة سارة وائل المضف رئيسة قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة بجامعة الكويت، وعضوية وإشراف الدكتور عمر محمد خطاب عميد كلية العمارة، ومصممات التواصل المرئي كلاً من هيا النجار وسارة الدليجان بالإضافة إلى أعضاء اشرافيين آخرين من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.

ومن جانبها عبرت رئيسة الفريق د. سارة المضف عن شكرها لثقة مدير عام الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني لاستعانته بخبرات من قسم التصميم المرئي والداخلي بكلية العمارة للعمل على مشروع تصميم الهوية المرئية والذي يأتي دعماً لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة في الدولة وتشجيعاً لمشاركة خريجي الكلية الجدد.

وشرحت المضف لمجلس الإدارة اثناء الاجتماع خطوات عمل المشروع ابتداءً من البحث والتحليل وتحديد المشاكل وأهداف التصميم التي تتمثل في أن يكون الشعار واضح ومقروء ومعبر عن دور الجهاز وذو طابع وطني وعربي وملائم للفئات المستهدفة كالجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية ومؤسسات الاعتماد العالمية والشباب حديثي التخرج.

وبينت المضف الإيحاء والإلهام لفكرة التصميم وشرحت عناصر الهوية المرئية ودلالاتها ومعانيها، واستخدام لغة مرئية عالمية سهلة الفهم كعلامة الصح ورمز النجمة الثمانية في البناء الهيكلي للشعار تعبيراً عن جودة التعليم والهوية العربية.



ويأتي إطلاق الهوية المرئية للجهاز وفق الخطة الإعلامية للجهاز لنشر الوعي اللازم بجودة التعليم واستهداف فئة الشباب وكذلك الحضور القوي في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمهام الجهاز بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي للعمل وفق منظومة الدولة الإعلامية.