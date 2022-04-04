قام محافظ حولي علي الأصفر في أول أيام شهر رمضان المبارك بإطلاق حملة لتوزيع الوجبات الغذائية للمحتاجين في حولي، وذلك طوال 30 يوما.



وقال محافظ حولي إنه سيتم توزيع ما يزيد على 3 آلاف و500 وجبة فطور طوال أيام شهر رمضان الكريم على المحتاجين في المحافظة.



وأكد الأصفر أن هذه الحملة تهدف للتخفيف عن المحتاجين وتوفير احتياجاتهم من الأغذية خلال هذا الشهر الكريم، الأمر الذي يعكس أخلاق أهل الكويت في حب الخير ومساعدة المحتاج.



وقد أعرب محافظ حولي عن شكره وتقديره لموظفي المحافظة على تطوعهم في توزيع هذه الوجبات، متمنيا أن يعم الخير والأمن والأمان على بلادنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.