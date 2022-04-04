محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية خالد السداني أن المجلس الحالي حقق الكثير من الإنجازات منذ تسلمه مهامه في العام 2018، ما ساهم في ترسيخ مكانة الجمعية وصدارتها في قطاع التعاون بأعلى مبيعات وأعلى عائد مشتريات وأرقام قياسية بوأتها رأس الهرم التعاوني، مشيرا إلى أن أبرز معالم النجاح والريادة تمثلت في الثقة الكبيرة من المساهمين الذين سنبقى بينهم في أي ساحة من ساحات الخدمة المدنية.



وبين السداني أن من أبرز الإنجازات المالية خلال السنة الماضية صدارة المبيعات على مستوى الجمعيات التعاونية بإجمالي 60 مليون دينار وبصافي ربح قارب 4.4 ملايين، وتوزيع أعلى عائد على المشتريات بنسبة 12% وتخصيص مخصص مالي بمبلغ 1.3 مليون دينار لدعم السلع والمهرجانات وعمل السلات الخاصة للمساهمين.



وفيما يتعلق بالجانب التسويقي، أوضح أننا أطلقنا الكثير من المهرجانات في الأسواق والأفرع والمراكز حيث تم عمل 6 مهرجانات و12 عرضا أسبوعيا خلال الأشهر الـ6 الماضية بالإضافة إلى العروض الأسبوعية لأفرع الخضار، و5 مهرجانات في الصيدلية، ومهرجانين في فرع التجميل وآخرين للعودة إلى المدارس، ومهرجان البر والتخييم، كما تم عمل خصومات للمساهمين تصل إلى 60% بصالة العروض، موضحا أنه يتم حاليا مهرجان رمضان والتجهيز لمهرجان القرقيعان وعيد الفطر. وعلى الصعيد الإنشائي، بين أن مجلس الإدارة قام بالكثير من الإنجازات، أبرزها عمل صيانة شاملة لجميع أسواق وأفرع ومراكز الجمعية، إضافة إلى مدارس المنطقة، مع التجهيز لصيانة فرع غاز الروضة واعتماد الشكل الجديد للتنفيذ وصيانة وتنظيف أسطح جميع الأسواق والأفرع والمراكز والإدارة، إضافة إلى الافتتاح التجريبي لفرع لوازم العائلة بمنطقة حولي، وافتتاح فرع خدمة السيارات بحلته الجديدة، ومخاطبة الشؤون لمراسلة البلدية بخصوص طلب الموافقة على توسعة أفرع الروضة ق 1 و4 و5 لزيادة المساحة.