محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية علي فهد الفهد أن الجمعية عقدت جمعيتها العمومية الخميس الماضي بحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب التدقيق المحاسبي، وتم التصديق على الميزانية بأعلى صافي أرباح ومبيعات، حيث وصلت الأرباح إلى 7.2 ملايين دينار، وإجمالي المبيعات 60.1 مليون دينار، موضحا أنه تم إقرار الحد الأقصى لتوزيع الأرباح 12% وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين ابتداء من 3 الجاري.

وأضاف خلال الجمعية العمومية أن النجاح الحالي الذي أكد مكانة جمعية مشرف في قمة العمل التعاوني أتى من خلال مواصلة الطريق الذي بدأته المجالس السابقة، ونحن نتابع المسيرة لتسليمها إلى المجلس التالي، وعندنا ثقة في الأعضاء الحاليين أو الجدد في مواصلة الإنجازات.

وشكر الفهد أعضاء المجلس الحالي والجهاز التنفيذي وجميع العاملين في الجمعية، مبينا أن النجاح الحالي ما كان ليصل إلى ما وصلنا له لولا تضافر تلك الجهود المخلصة للوصول إلى هذا النجاح، متمنيا للأعضاء التوفيق والسداد في قادم المشوار لتقديم المزيد من العطاء والإنجازات.

وخلال الاجتماع ناقش أعضاء الجمعية العمومية التقريرين المالي والإداري، وأثنوا على الإنجاز الحاصل هذا العام، سواء في أرقام المبيعات والأرباح أو الخدمات المقدمة من جمعية مشرف للمساهمين وأبناء المنطقة، وتم تقديم عدد من الملاحظات والطلبات التي أجاب عنها رئيس مجلس الإدارة.