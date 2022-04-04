

أجرى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تبادل خلاله سموه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.



متمنيا سموه لأخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين أخاه صاحب السمو التهاني بحلول هذا الشهر الكريم، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على سموه دوام الصحة والعافية، ويحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه، حفظه الله.



كما تلقى صاحب السمو الأمير اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وشكر سموه له هذا التواصل الأخوي وهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على فخامته دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.



وتلقى صاحب السمو اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.



وشكر سموه على هذا التواصل الأخوي وهذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية العراق الشقيق كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.