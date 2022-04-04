كانت 11 نقطة في الدقيقتين الأخيرتين من أصل 36 سجلها تراي يونغ، كافية لصمود أتلانتا هوكس في وجه بروكلين نتس والفوز عليه 122-115، رغم تسجيل النجم كيفن دورانت 55 نقطة هي الأعلى في مسيرته بالدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.



واقتنص هوكس فوزه الخامس على التوالي ليقفز إلى المركز الثامن في ترتيب المنطقة الشرقية، متقدما بفارق مباراة عن نتس، وشارلوت هورنتس الذي خسر 144-114 من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.



وتتنافس هذه الفرق الثلاثة للحصول على موقع في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، إذ تخوض الفرق من المراكز السابع إلى العاشر ملحقا من أجل البطاقتين الأخيرتين، بعد ضمان الفرق صاحبة المراكز من الأول إلى السادس في المنطقتين الشرقية والغربية التأهل المباشر.



وبالتالي، أنهت الهزيمة الثانية تواليا لنتس آماله في الهروب من الملحق وضمان أحد المراكز الستة الأول.



وسجل كايري إيرفينغ 31 نقطة، مع غياب جوران دراغيتش بسبب مخاوف كوفيد-19، وبروس براون بسبب الإنفلونزا وسيث كوري لإصابة في الكاحل الأيسر، لذا لم يتمكن أي لاعب آخر في نتس من تسجيل أكثر من عشر نقاط.



وقال مدرب نتس ستيف ناش «لم نلعب جيدا حقا. لا يمكنني تلطيف الأمر. لم نقدم مباراة كبيرة ولم يلعب عدد كاف من اللاعبين بشكل جيد».



وفعل دورانت كل ما في وسعه، ولكن حتى بعدما سجل 19 نقطة في الربع الثالث، وصل نتس إلى الربع الأخير متأخرا بفارق سبع نقاط.



كانت رمياته الثلاثية الثماني من أصل 10 محاولات، بمنزلة أعلى مستوى في مسيرته، وتجاوز أعلى مستوى سابق له بالتسجيل في مسيرته من 54 نقطة سجلها عندما كان مع أوكلاهوما سيتي في العام 2014.