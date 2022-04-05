القاهرة ـ محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد النجم نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وماهي الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



بدأت الفنانة دينا الشربينى حياتها الفنية عام 2006 بالعمل كمذيعة برنامج شبابيك من خلال قناة دريم، ثم التحقت بورشة ومخارج الألفاظ حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن اكس



في نوفمبر 2013 تصدر خبر إلقاء القبض على دينا صفحات الحوادث بوسائل الإعلام حيث ضبطت بشقة أحد الموزعين للكوكايين في الزمالك لشراء المخدر منه بالإضافة إلى ضبطها بالتعاطي في هذا الحين، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاما وتغريمها 10 آلاف جنيه..وقد قضت الشربيني مدتها وتم الافراج عنها وقد كانت العقوبة مخففة على الفنانة الشابة، نظرا لكون تهمتها التعاطي، دينا عبرت عن استيائها من أصدقاء مقربين منها خلال قضاء فترة الحبس لأنهم تركوها في محنتها ولم يسألوا عنها بينما اكتشفت أناسا آخرين لا تجمعها بهم علاقات شخصية وقفوا بجوارها.



وحين قررت العودة للتمثيل من جديد والتعاقد على مسلسل جديد فوجئت بقرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور وقتها وقف تصريح العمل الخاص..ورفعت المثلة الشابة دعوى ضد النقابة أمام القضاء الإداري ولكن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أوصت بإصدار حكما بتأييد قرار نقابة المهن التمثيلية، ومع تضامن مجموعة كبيرة من الممثلين وصناع السينما والدراما مع الفنانة الشابة قررت النقابة منحها تصريحا للعمل إذ كانت تحاول مزاولة حياتها الفنية بشكل طبيعي بعد تلك الأزمة.



وتعرضت دينا لأحلى مطب في حياتها حين ارتبط اسمها بعمرو دياب وبدأت تلاحقها الشائعات بعد ارتباط اسمها باسم المطرب الكبير، حتى أكدا الأمر بشكل غير مباشر بظهورهما الأول معا في مباريات كأس العالم بروسيا وبعد ذلك ظهرا في مجموعة كبيرة من الحفلات والفعاليات، سواء العامة أو الخاصة...وتردد زواجهما وظهرت دينا بشكل رسمي مع عمرو دياب بل وغنى لها أغنية «أجمل عيون» أو «برج الحوت» بعدما قدمها على المسرح ليؤكد قصده عندما غنى هذه الأغنية. واشيع انها حامل وكثير جدا من الشائعات حتى بدأت تنتشر أخبار عن سوء وانهيار العلاقة بينهما والتي وصلت إلى الانفصال قبل بداية العام الجديد.. قيل لأسباب مالية وتردد انه بسبب رغبتها في الانجاب ورفض عمرو لأنه اشترط ذلك من البداية..وانتهت العلاقة وتفرغ كل منهما لحياته الخاصة



في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة انتشرت صور ظهرت لدينا الشربيني وهي تحتضن حسن أبو الروس في صورة، ونظرة ثقة في عين الثنائي. وتبين وجود اتفاق مسبق بينهما على الظهور معا في كافة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وجميع اللقاءات التي تمت على السجادة الحمراء.