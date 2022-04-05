حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على شهادة الامتثال للمواصفة القياسية الدولية «آيزو 31000:2018» الخاصة بإدارة المخاطر، والتي تمنحها الشركة العامة لفحص ومعاينة البضائع (SGS).



وتسلم الرئيس التنفيذي للشركة وليد البدر الشهادة لدى استقباله مدير الشركة العامة لفحص ومعاينة البضائع سمير رانجان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود في «البترول الوطنية» غانم العتيبي، ومديرة دائرة إدارة المخاطر خالدة بندر.



وبهذه المناسبة، أعرب البدر عن سعادته بحصول «البترول الوطنية» على هذه الشهادة المرموقة، مشيرا إلى أنها تضاف إلى رصيد الشركة في إدارة المخاطر، وتعزز دور هذا الجانب في مختلف المواقع التابعة لها، بما فيها الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو).



بدورها، أكدت بندر أن الدعم الذي قدمته دوائر الشركة لدائرة إدارة المخاطر لعب دورا أساسيا في الحصول على هذه الشهادة.