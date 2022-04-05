عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب الشاب عثمان الشطي عن مشاركته في المنافسات الدرامية خلال شهر رمضان المبارك من خلال كتابة الكثير من الحلقات للعمل المنوع «نت فلوركس»، من بطولة: عبدالناصر درويش، أحمد العونان، سلطان الفرج، محمد عاشور، طارق الحربي، وعدد من الفنانين، وإخراج عبدالله العراك.



وقال الشطي في تصريح لـ «الأنباء»: تشرفت بالتعاون مع النجم عبدالناصر دوريش والنجم احمد العونان وفريق هذا العمل الكوميدي، والذي يتكون من حلقات منفصلة، تناقش العديد من الموضوعات المهمة بطريقة فكاهية خفيفة، واتمنى ان ينال اعجاب المشاهدين، وان يكون بداية لانطلاقة درامية لي في المستقبل ان شاء الله.