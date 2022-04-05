مفرح الشمري



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا وزاريا رقم 230 بتاريخ 30/3/2022 بندب د. راجح عوض المطيري للقيام بأعمال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية لحين اختيار عميد جديد للمعهد، وذلك بعد إنهاء تعيين د. علي العنزي عميدا للمعهد.



وفي هذا الصدد، أعرب د. راجح المطيري عن تقديره للثقة الغالية التي أولاها إياه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، بندبه عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية.



وأكد المطيري أنه سيعمل جاهدا على رفعة شأن المعهد، وارتقائه إلى المكانة التي يستحقها، باعتباره ثاني معهد أكاديمي متخصص في المسرح على مستوى الوطن العربي بأسره، والأول على مستوى الخليج العربي، كما تعهد المطيري بأن يكون في خدمة مصالح زملائه من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين الإداريين، فضلا عن الطلاب الذين هم عماد العملية التعليمية.



«الأنباء» تتمنى للدكتور راجح المطيري كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة خصوصا انه تقلد سابقا العديد من المناصب في المعهد العالي للفنون والمسرحية منها العميد المساعد لمدة 4 سنوات.. بالتوفيق يا بوعلي.