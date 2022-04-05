آلاء خليفة



أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.أحمد خلفان أن كل ما أثير بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للرابطة بموجب اجتماعها الرابع بتاريخ 7/3/2022 مخالف تماما لما جاء بمحضر الاجتماع المشار إليه.



وقال خلفان: قد حددت لائحة رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية طريقة انتخاب الهيئة الإدارية للرابطة في نصوصها الوقت الذي يتم فيه عقد اجتماع الهيئة الإدارية لشغل المناصب عقب انتخابها.



وتابع قائلا: فقد جاءت المادة (18) منها على: «تنتخب الهيئة الإدارية من بينها رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق».



ـ والمادة (22/2): اجتماعات الهيئة الإدارية: «2- تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا لشغل المناصب فيها خلال أسبوع من تاريخ انتخابها».



ـ وكانت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس 2021-2023 قد عقدت اجتماعها الأول في مساء الأربعاء الموافق 1/12/2021 بمقر الرابطة والذي به تم شغل المناصب فيها، وفق ما سبق ان أرسل التشكيل إلى كافة الجهات المعنية بذلك.



وأوضح خلفان ان الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس قامت بالأعمال المنوطة بها، كل من منصبه وتوالت اجتماعات الهيئة العادية وغير العادية، ولم يطرأ على رئيس الرابطة أو أحد أعضاء الهيئة الإدارية أي عذر قانوني من الأعذار المحددة بمواد اللائحة حتى تنتخب الهيئة الإدارية رئيسا أو نائبا للرئيس أو أمينا للسر وأمينا للصندوق، وفق ما نشر كذبا بوسائل التواصل على خلاف ما جاء بمحضر الاجتماع الرابع للهيئة الإدارية للرابطة.



ـ وكانت المادة السابعة من اللائحة قد جاءت على أنه: «2- يلتزم كل عضو باحترام لوائح الرابطة وقراراتها ويجوز للهيئة الإدارية اتخاذ الجزاء في مواجهة العضو الذي تثبت مخالفته لهذه اللوائح والقرارات...».