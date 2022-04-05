عبدالعزيز الفضلي



هددت الشركة المختصة بتوفير المراسلين لمدارس ومواقع منطقة الجهراء التعليمية وزارة التربية بوقف الأعمال في حال عدم التمديد للعقد المبرم بيننا.



جاء ذلك في الكتاب الذي أرسلته الشركة إلى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، وقالت فيه الشركة: بالإشارة إلى موضوع العقد المبرم بيننا وبينكم نود إخطاركم بأن العقد المذكور انتهت الأعمال به بتاريخ 2022/03/31 ولم تصلنا أي مخاطبات من الجهات المختصة لديكم باستمرارنا في العمل، لذا نرجو التفضل بمخاطبة الشركة بمدى استعدادكم لتمديد العقد من عدمه وذلك بشكل عاجل وإلا سنضطر آسفين لوقف الأعمال ما لم يصلنا خلاف ذلك مع حفظ حقنا في المطالبة بمستحقاتنا المالية المترتبة على تنفيذ هذا العقد بحال التمديد.



وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أنه من المتوقع أن تتخذ الشركة قرارا بإبلاغ المراسلين اعتبارا من اليوم الثلاثاء بالإيقاف عن العمل في منطقة الجهراء التعليمية ومدارسها بمراحلها المختلفة، مشيرة إلى أنه يأتي ذلك بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين منذ 31 مارس الماضي.