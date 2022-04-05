عبدالله قنيص



واصل لصوص الكيبلات والمحولات استهداف منطقة المطلاع وتمكنوا من سرقة كيبلات في حقل بحرة بمنطقة الصابرية وسجلت بهذا الخصوص قضيتان، وكذلك شاليه خاص بمنطقة المطلاع وسجلت قضية ثالثة، بتصنيف جنايات. وحول تفاصيل قضايا السرقات الثلاث، قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن ممثلا قانونيا لشركة نفط الكويت ذكر في بلاغ بعنوان «سرقة عن طريق تحطيم حرز» أن اللصوص تمكنوا من سرقة 18 كيبلا بحجم 240 مم وبطول 180 مترا من حقل بحرة 160 الكائن بمنطقة الصابرية، فيما أوضح البلاغ الثاني سرقة 25 كيبلا الحجم 240 مم بطول 250 مترا من موقع شركة نفط الكويت حقل بحرة 57 الكائن في المنطقة نفسها. أما القضية الثالثة، فقد تقدم مواطن وأبلغ عن تعرض شاليه خاص به يقع خلف المطلاع السكنية وتمكن لصوص مجهولون من سرقة 2 بطارية شمسية 200 أمبير و2 محول طاقة شمسية 2000 أمبير بعد كسر الباب الخارجي للشاليه.