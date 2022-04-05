عبدالله قنيص



قال مصدر أمني إن اجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية 12 مغردا الغالبية العظمى منهم كويتيون ويغردون بأسماء غريبة، وذلك على خلفية نشر اخبار غير حقيقية والإساءة إلى شخصيات عامة، لافتا الى ان بعض هؤلاء المغردين عليهم أوامر ضبط وإحضار وآخرين صادرة بحقهم أحكام.



وذكر المصدر أن المغردين الـ12 بعضهم أطلق سراحهم والبعض الآخر لايزال قيد الاحتجاز للتحقيق، لافتا إلى أن المغردين ضبطوا في مناطق مختلفة بينها الرقة والفنطاس وصباح السالم والسالمية ومبارك الكبير.