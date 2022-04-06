ولي العهد تسلّم كتاب استقالة الحكومة من رئيس الوزراء

سموه استقبل ناصر المحمد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن استقالة الحكومة تحت نظر القيادة السياسية، مؤكدا أنها ستتخذ القرار المناسب بشأنها، بما يصب في مصلحة البلاد والعباد.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس: أبلغت رسميا بتقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والحكومة استقالاتهم إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عملا بالأمر الأميري بالاستعانة بسمو ولي العهد في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لصاحب السمو الأمير، كما أبلغت أيضا باعتذارهم عن عدم حضور جلسة الغد «اليوم».

وتابع الغانم: الاستقالة تحت نظر القيادة السياسية، وجميعنا واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب الذي فيه مصلحة البلاد والعباد، وبناء عليه لن تكون هناك جلسة اليوم.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان ما ورد في كتاب استقالة الحكومة أصبح أمام القيادة السياسية بكل محتواه بدءا من المسببات وصولا الى ما آلت اليه الأمور من نتائج، حيث تبدأ المشاورات لاتخاذ القرار المناسب حيال حالة الجمود السياسي والتأزيم المتكرر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الاحتمالات التي تتعلق بالحكومة والمجلس سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة ودراسة الفرضيات المترتبة على كل قرار مقترح وصولا الى نتيجة نهائية تبلور صورة المشهد السياسي المقبل.

مراسيم الضرورة وعقد الجلسات والمادة 116 من الدستور

رغم المطالب النيابية المتكررة حول ضرورة عقد جلسات مجلس الامة دون حضور الحكومة إلا ان المادة 116 من الدستور واضحة وقاطعة في هذا الجانب لجهة اشتراط التمثيل الحكومي لعقد الجلسات وهو ما ينفي أي فرضية لإمكانية عقد أي جلسة لتمرير أي قانون حتى وإن كان «منحة المتقاعدين» أو الميزانية العامة للدولة التي تقتضي الضرورة إصدارها بمراسيم في حال تعذر عقد جلسات مجلس الأمة على أن تعرض على المجلس لاحقا.

وتنص المادة المذكورة على أنه يسمع رئيس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم.

وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته. ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

وفي مزيد من التفاصيل فقد استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، حيث قدم لسموه محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.



وقد تمنى سموه له التوفيق والنجاح في خدمة وطنه العزيز بهذه المناسبة.



إلى ذلك، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيـــخ صباح الخالـــد وزير الماليــــة ووزيـــر الدولـــة للشؤون الاقتصاديــــة والاستثمـــار عبدالوهــــاب الرشيد، حيــــث قـــدم لسمـــوه محافظ بنك الكويــت المركـــزي د. باســـل أحمـــد الهارون، وذلك بمناسبة تعيينـــه في منصبه الجديد.



حضر المقابلة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح.