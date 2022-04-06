أعلنت مجموعة الملا عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مؤخرا مع شركة برينكس العالمية أكبر شركة في العالم لإدارة النقد والمدرجة في بورصة نيويورك ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز من المكانة الريادية لشركة الملا لخدمات الحراسة في تقديم أفضل الحلول والتقنيات في قطاع خدمات الحراسة وإدارة النقد وفق أعلى المعايير على المستوى العالمي.



وبحسب بنود هذه الشراكة الاستراتيجية، ستواصل شركة الملا لخدمات الحراسة، العضو في مجموعة الملا والشركة الرائدة في مجال الحلول الأمنية في الكويت منذ أكثر من 40 عاما تقديم خدمات الحراسة وعمليات إدارة النقد في الكويت بالتعاون مع شركة برينكس عوضا عن شركة G4S التي استحوذت عليها شركة برينكس مؤخرا. وتم إبرام هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة برينكس لتعكس صفقة استحواذهم واستكمالهم لأعمال مجموعة PLC G4S التي تم الإعلان عنها من قبلهم في عام 2020. وبناء عليه، سوف تمضي شركة الملا لخدمات الحراسة بتسيير وإدارة أعمالها مع مجموعة G4S في الكويت لإتمام عقودها الحالية المبرمة مع عملائها، والاستمرار في تقديم أعلى معايير الخدمة وبمعايير عالمية بالتعاون مع شركة برينكس الشهيرة.



وفي تعليق له على هذا الحدث، قال طلال أنور الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا ورئيس مجلس الإدارة في شركة الملا لخدمات الحراسة: نحن سعداء بهذا التحالف التجاري الاستراتيجي بين شركتين رائدتين إقليميا وعالميا والذي سيعزز تصدرنا لقائمة مقدمي حلول وتقنيات خدمات الحراسة وإدارة النقد ويجعلنا في الطليعة لتزويد عملائنا في الكويت بأحدث الحلول والتقنيات على المستوى العالمي التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعات مؤسساتهم في خدمات إدارة النقد والأمن الإلكتروني والمراقبة والحراسة.



وأضاف: نتطلع إلى دمج جهودنا مع شركة برينكس وإلى تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية التي تدعم رؤيتنا في التميز والنمو لنواصل التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا الكرام.



ومنذ أكثر من ثلاثين عاما أسست مجموعة الملا ومجموعة G4S PLC التي يقع مقرها في المملكة المتحدة مشروع مشترك من خلال إنشاء شركة الملا لخدمات الحراسة لتزويد العملاء في الكويت بأحدث التقنيات والخدمات في الحلول الأمنية. واليوم، أصبحت شركة الملا لخدمات الحراسة الشركة الرائدة في الكويت التي تقدم خدمات نقل النقد الآمن ووحدات المراقبة والاستجابة السريعة والخدمات الفنية والاستشارات الأمنية وتصميم الأنظمة. وتتصدر شركة الملا لخدمات الحراسة طليعة قائمة الشركات التي تزود العملاء بأحدث الحلول والتقنيات العالمية لتلبية احتياجاتهم من الخدمات الأمنية بأحدث مركز تكنولوجي متطور لإدارة النقد في الكويت.