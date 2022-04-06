مبارك الخالدي



كشف مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية ناصر الشطي عن التوجه إلى إحداث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق الموسم المقبل على مستوى اللاعبين المحليين والمحترفين، مؤكدا أن البقاء في الفريق سيكون لمن يستحق تمثيل الفانيلة الصفراء. جاء ذلك عقب خسارة الأصفر من كاظمة أول من أمس 0-1 في الدور التمهيدي من كأس سمو الأمير والخروج من البطولة، مضيفا «منذ استلامي مهمة العمل كنت في صف اللاعبين وأدافع عنهم، وقلت إنني أثق بهم ومازلت، لكن القادسية يحتاج الى عمل كثير وتغيير في شكل الفريق الموسم القادم. وأضاف أن هناك انتقادا لمستوى المحترفين «لكنني أتكلم بشكل عام حتى اللاعبين المحليين عليهم مراجعة أنفسهم، نعم لدينا مشاكل كثيرة ولكن سنتجاوزها، ونعاني من عدم الاستقرار واكتمال الصفوف في مباريات كثيرة وليس لدينا بدلاء في خط الهجوم وكذلك على مستوى الفاعلية الهجومية، فنحن نلعب بالمتواجدين لدينا، لكنني أؤكد أن من يستحق تمثيل فانيلة القادسية سيكون متواجدا معنا الموسم المقبل، أما البقية ممن ليس لديهم القدرة على تحمل ضغط المباريات فلن يكون له تواجد معنا». وذكر انه تحدث مع مجلس الإدارة عن وضع الفريق وما يحتاجه تحضيرا للموسم المقبل والتغيير سيكون كبيرا وأكثر من المتوقع.



إلى ذلك، طلب مجلس الإدارة تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين النادي ولجنة أوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم إلى وقت لاحق بدلا من الأحد الماضي، وكانت اللجنة قد دعت إدارة النادي للاجتماع رسميا لبحث مشكلة تسجيل اللاعبين فواز مبيلش وسلمان البوص وفقا للائحة الانتقالات للموسم الجاري.