هادي العنزي



أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بداح الهاجري أن فريقه خرج بالنتيجة الأهم بعد تغلبه على الساحل 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس الأمير مساء أول من أمس على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي، وقال «لم نقدم الأداء المطلوب، وخاصة في الشوط الأول، الذي تميز خلاله الساحل بأداء متميز وكشف عن الجودة الفنية والمهارية التي يمتلكها العديد من عناصر الفريق».



وذكر الهاجري أن إحدى النقاط الإيجابية التي تحسب للسالمية قدرته على حسم المباراة في دقائقها الأخيرة، مضيفا ان هذا الأمر يبين التركيز العالي للفريق كمجموعة واحدة، وهو أمر إيجابي نحرص على استمراره، لافتا إلى أن مواجهة الساحل أظهرت أخطاء فنية في الشكل العام للفريق، وتم العمل على معالجتها عبر التبديلات التي قام بها المدرب الوطني محمد إبراهيم، فيما ستتم معالجة جميع الأخطاء والملاحظات الفنية قبل مواجهة القادسية المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري stc للدرجة الممتازة، والتي تعد حاسمة للفريقين.