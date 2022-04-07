وجه النائب حمدان العازمي سؤالا الى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، قال في مقدمته: في 4 أبريل 2022 أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبيناً أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وطالب تزويده وإفادته بالاتي :

- كم عدد الودائع الكويتية المودعة لدى البنوك اللبنانية ، مع تزويدي بتاريخ ايداع وقيمة كل منها

- هل تم تجديد الودائع في البنوك اللبنانية ، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسباب التجديد ومن المسؤول عن هذا التجديد ؟

- ما مصير هذه الودائع بعد اعلان البنك المركزي اللبناني افلاسه ؟

- هل تم التواصل مع الحكومة اللبنانية بعد اعلانها الافلاس بشأن الودائع الكويتية ؟

- كم عدد الودائع الكويتية المودعة لدى البنوك في كافة الدول العربية .. مع تزويدي بكشف يوضح قيمة الودائع في كل دولة وتاريخ ايداعها وهل تم تجديدها ام لا ؟