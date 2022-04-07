حنان عبدالمعبود



ثمّن رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري دور الصيادلة الحيوي خلال جائحة كورونا والتصدي لها وانحسارها، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلت وصولا الى التجمع مرة أخرى في المناسبات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.



جاء هذا في كلمة له على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الصيدلية الكويتية بحضور وزير الصحة د.خالد السعيد والأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي ومدير منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي ورئيس اتحاد موردي الأدوية فيصل المعجل وعدد من أعضاء من مجلس الأمة وجمع كبير من الصيادلة بفندق الريجنسي.