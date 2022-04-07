بدأنا نصل إلى فهم أكثر للسكري ومشاكله وعلاجه والوقاية من مضاعفاته وليس فقط اكتشافات دوائية



حنان عبد المعبود



كشف رئيس وحدة السكر في المستشفى الأميري د.عبدالنبي العطار عن طفرة علاجية جديدة لمرضى السكري مبينا أن مرض السكر يشهد تقدما على أكثر من مستوى. وقال د.العطار في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك نوعين او ثلاثة انواع من الأدوية ظهرت مؤخرا لعلاج مرضى السكر يكون احتمال هبوط السكر معها قليل. وأضاف في السابق كان الاعتماد على أدوية تخفض السكر الا أنها قد تدخل المريض في حالة هبوط للسكر نتيجة طبيعة الدواء وتفاعله مع المرض، ولكن الآن ظهرت أدوية يكون الشعور بالهبوط معها قليل فضلا عن جانبها الايجابي على القلب والكلى بصورة ايجابية وهو ما كنا كأطباء متخصصين في مرض السكري نتمناه في السابق أن يكون لدينا دواء في الوقت الذي يسيطر على السكر أيضا يحفظ القلب والكلى ولدينا مؤخرا نوع من الأقراص والحقن غير الأنسولين.



وكشف عن أن هذه الأدوية يستخدمها أطباء القلب كما يستخدمها أطباء السكري لما لها من نتائج ايجابية على وظائف القلب وحمايته من تأثير السكر، مبينا اننا بدأنا نصل الى فهم أكثر للسكر ومشاكله ومن أين يمكن علاجه والوقاية من المضاعفات، وليس فقط اكتشاف أنواع جديدة من الأدوية.



من جانب آخر، أكد العطار أن ممارسة المشي من الأمور المهمة جدا. وقال «الرياضة ككل ومنها المشي مهمة في السيطرة على الكثير من الأمراض مثل السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول وآلام المفاصل وحتى في الجانب النفسي حيث المشي يؤثر ايجابيا على الحالة النفسية فضلا عن القلب مثلا وبالتالي لا ينبغي الاستهانة بالمشي عن الرياضات الأخرى سواء في الوقاية او تخفيف وطأة الأمراض والمضاعفات على الإنسان بصورة عامة».