حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) د.خالد الصالح أن ما يقارب الـ 3 آلاف شخص توفى سنويا في الكويت بسبب التدخين وهو ما يشكل نسبة 25% من الوفيات السنوية التي بلغت عام 2020 نحو 12380 حالة وفاة،



وقال الصالح، في كلمة له خلال افتتاح برنامج «اكتساب الصحة ومكافحة التدخين في رمضان» في ممشى السرة، والذي نظمته «كان» بالتعاون مع فريق مكافحة التدخين في الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان واللجنة الأولمبية للمشي، إن البرنامج الذي يستمر حتى العشرين من شهر رمضان يهدف إلى تشجيع المدخنين على التوقف عن هذه الآفة الخطيرة، وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي.



وأشار إلى أن العبء المادي لأضرار التدخين قد تمت دراسته في بحث تنبئي لمجمل دول الخليج مستخدمين البيانات من عبء الأمراض العالمي وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، لافتا إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للكويت حوالي 41 مليار دينار فإن نسبة 1% ستعادل حوالي 401 مليون دينار وهو مبلغ ضخم تدفعه الدولة كل عام نتيجة لما يحدثه التدخين من مضار صحية في الإنسان.



وأكد الصالح أنه لو نجحنا في تبني برامج توعية مدعومة ماليا وبزيادة سعر السجائر بنسبة 50%، فإنه بإمكاننا إنقاذ أكثر من 1000 إنسان سنويا ونخفض التكلفة المالية على الصحة بنسبة 33% تقريبا.



وأوضح أن السرطان واحد من ثلاثة أمراض هي الأعلى المسببة للوفيات في أغلب دول العالم، وقد بينت كثير من الدراسات أن نسبة كبيرة من ميزانية الصحة تذهب إلى معالجة السرطان وتصل النسبة في بعض الدول إلى ما يعادل 15% من نفقات الصحة.



وأشار إلى أن التدخين في الكويت يسبب عبئا كبيرا للأمراض التي يمكن تجنبها، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بالوقاية والكشف المبكر لمنع المرض، وأيضا للتخفيف من ميزانيته التي تؤثر على الخدمات الصحية.



وذكر الصالح أن من أهم سبل الوقاية محاربة التدخين الذي تسبب في إصابة حوالي 80% من سرطانات الرئة و60% من سرطانات الرأس والرقبة، بينما تساهم الرياضة بالوقاية في نسبة تصل إلى 20% من أمراض السرطان.



وأضاف أن الكويت رصدت نسبة عالية من المدخنين مقارنة بدول الإقليم، مشيرا إلى أن 49.9% من الرجال في الكويت مارسوا التدخين، بينما 4.4% من النساء مارسن التدخين.



وأوضح أن دراسة سابقة أظهرت أن نسبة المستمرين بالتدخين من الأطباء الذين هم أكثر الناس وعيا بمضار التدخين بلغت 18.4%، بينما بلغت نسبة الأطباء الذين توقفوا عن التدخين 15.8%، بينما بلغت نسبة التدخين بين الطلبة 46%، منهم 10% يدخنون الشيشة فقط و13% يدخنون السجائر فقط و23% يدخنون الاثنين معا.