بدر العيسى لـ «الأنباء»: هدف الحملة التوعية بأهمية الرياضة.. والمشاركون في الحملة للفئات العمرية الأكبر من 14 عاماً وجوائز يومية للفائزين



ندى أبو نصر



تأكيداً لأهمية النشاط الرياضي والتمتع بحياة صحية، نظمت شركة «بي فايف إم» لإدارة المشاريع الحملة الراضية الرمضانية «جدد نشاطك» في برج «الحمراء».



وأكد المدير التنفيذي لشركة «بي فايف إم» بدر العيسى أن حملة جدد نشاطك التي انطلقت اليوم في برج «الحمراء» عبارة عن تجربة صحية رمضانية لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة قبل الفطور، وهي عبارة عن قسمين، القسم الأول سيكون من خلال ممارسة رياضة المشي داخل المول، والثاني عبارة عن نشاط التحدي الرياضي والذي يقام لأول مرة علـــى الـ «roof top».



وأوضح العيسى أن الحملة هدفها التوعية بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والتنظم برعاية من بنك وربة وشركة الحمراء العقارية و«stc» والراعي الإعلامي الحصري جريدة «الأنباء» وستستمر يوميا ولمدة أول ثلاثة أسابيع من رمضان باستثناء يوم الجمعة، والتحدي الرياضي لأول أسبوعين من الساعة 3.30 عصرا الى الساعة 5.30 للفئات العمرية ابتداء من عمر 14 عاما وما فوق. وأضاف العيسى لـ «الأنباء»: ستقدم خلال الحملة جوائز يومية للفائزين، ومن يشارك في رياضة المشي ويتجاوز المشي خلال الأسبوع الـ 25 ألف خطوة يدخل في سحب على جائزة 100 دينار كل أسبوع والجائزة مقدمة لخمسة فائزين كل أسبوع من بنك وربة، إضافة إلى جوائز أخرى قيمة ستقدمها stc. وأشار العيسى إلى أن الهدف من هذه الحملة تحفيز الناس على ممارسة الرياضة وتشجيعهم على اتباع نمط رياضي صحي بالأخص في الفترة التي تسبق الافطار، لأن الدراسات أثبتت ان ممارسة الرياضة في هذه الفترة تساعد على تنقية الجسم من السموم وإنقاص الوزن بشكل صحي وسليم، متوجها بالشكر إلى جميع الجهات الراعية والمشاركين، متمنيا الفائدة للجميع.



بدوره، قال المدرب صقر الدباسي، من نادي فورما: ان المسابقة عبارة عن 5 مراحل سيتنافس المشاركون فيها، وأسرع مشارك سيفوز وسيكون معنا كل يوم فائز خلال أول أسبوعين من شهر رمضان الفضيل من الأحد الى الخميس للشباب أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وللفتيات يومي الاثنين والأربعاء، وهناك جوائز كثيرة وقيمة للفائزين من stc ونادي فورما الرياضي، داعيا الجميع للمشاركة لما في الرياضة من فوائد صحية متعددة.