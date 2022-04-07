أطلقت «زين»، المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، مبادرتها السنوية لتقديم «الماچلة الرمضانية»، والتي قدمتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ليتم توزيعها على الأسر المتعففة والمحتاجين داخل الكويت لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية خلال الشهر المبارك.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مبادرة تقديم «الماچلة الرمضانية» قد بدأت قبل دخول الشهر الكريم، وهي تعتبر أحد روافد حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» تحت مظلة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وذلك بهدف تأمين احتياجات الأسر المتعففة داخل البلاد.



وقامت «زين» هذا العام بتقديم «الماچلة» إلى عدد من الجهات غير الربحية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، وهي دور الرعاية الاجتماعية ممثلة بالوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مسلم السبيعي، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ممثلة بنائب رئيس مجلس الإدارة أنور الحساوي، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة ممثلا بنائب رئيس مجلس الإدارة مشعل الأنصاري، وجمعية صندوق إعانة المرضى.



وتم تقديم «الماچلة» التي تبرعت بها «زين» عبر القسائم الشرائية لكي تعطي كل أسرة فرصة اختيار المواد التي تفضلها حسب احتياجاتها الشخصية المختلفة، بحيث يمكن للأسر استخدامها عبر إحدى المتاجر الكبرى التي توفر تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية والاستهلاكية لتأمين احتياجاتهم من المواد الغذائية التموينية الأساسية قبل دخول الشهر الفضيل.



وبينت «زين» أن خطتها لتغطية احتياجات الشهر الكريم تضمنت توزيع القسائم الشرائية على الجهات الرسمية الأكبر على مستوى الكويت، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة بالوقت الكافي قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وتأمل «زين» أن يكون لهذه البادرة الأثر البالغ في تعزيز مساهماتها والتزاماتها اتجاه مختلف فئات المجتمع خلال هذه الظروف.



وبصفتها المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، فإن «زين» تسعى جاهدة لخدمة مجتمعها وأفراده من خلال تنظيم ودعم المبادرات الإنسانية القيمة على مدار السنة بشكل عام وفي شهر رمضان المبارك بشكل خاص، لما يحمله هذا الشهر من معان وقيم تعزز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف المجتمع المختلفة.