الخليفة للخريجين: ابنوا أحكامكم على المستندات والمعلومات الصحيحة ومخافة رب العالمين

المقاطع: الكلية أرست دعائم تعليم نظري إلى جانب تدريب عملي ما أدى إلى صقل مهارات الطلبة

آلاء خليفة



أقامت إدارة كلية القانون الكويتية العالمية تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي علي المضف، حفل تكريم خريجي البكالوريوس والماجستير للعام الجامعي 2021/2020 الذين بلغ عددهم 459 خريجا وخريجة، بحضور الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة م.عمر الكندري الذي ألقى كلمة نيابة عن راعي الحفل، كما حضره عدد من أعضاء مجلس الأمناء وهيئة التدريس والمجلس الاستشاري للكلية، وأولياء الأمور الذي التقوا في هذا المناسبة ليشاركوا بناتهم وأبناءهم فرحة النجاح والتفوق والتخرج لينطلقوا بعدها إلى الحياة العملية في مختلف المهن القانونية بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة وتلقي العلوم القانونية بشقيها النظري والعملي ليكونوا مؤهلين لمواجهة أعباء المسؤولية بثقة ومقدرة وكفاءة نظرا للمستوى الأكاديمي الذي حققته كلية القانون الكويتية العالمية منذ انطلاقتها قبل نحو عشر سنوات وحتى اليوم استطاع خريجوها أن يكونوا موضع ترحيب وتقدير وثناء من مختلف المؤسسات التي عملوا فيها سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص أو المهن الحرة كالمحاماة، نظرا لمؤهلاتهم العلمية المتميزة والراقية، وتجاربهم العملية التي استمدوها عبر التدريب الميداني سواء في داخل الكلية أو بالتعاون مع نخبة متميزة من المؤسسات والشركات.



وقد استهل الحفل الذي قدم فقراته الإعلامي يوسف جوهر بالنشيد الوطني وتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة كلمة شكر فيها على رعايته للحفل، والترحيب بأولياء الأمور والضيوف وتهنئة الخريجين، متمنيا لهم الاستمرار في مسيرة النجاح والتفوق والعمل الدؤوب لتطوير قدراتهم العلمية وخبراتهم العملية ليواكبوا المستجدات العصرية المتسارعة، كي يتمكنوا من أداء واجبهم ومسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم على أكمل وجه، ويحققوا طموحاتهم الشخصية بالرقي والتقدم الوظيفي والمهني.



وبعد سرده قصة واقعية، نصح د.الخليفة الخريجين قائلا: إن شاء الله ستتولون مستقبل القضاء ومستقبل الأحكام فلا تتأثروا بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لأنها لن تخدمكم، لكن ما سيخدمكم هي الأوراق الموجودة أمامكم ونتائج التحريات وضميركم وطبعا الله سبحانه وتعالى. فلا تهتموا بما يورده الإعلام أحيانا من تشكيك.



ولذلك فإن نصيحتي لكم اليوم وكل يوم بأن تجعلوا أحكامكم مبنية على الدراسة والمستندات والمعلومات الصحيحة وعلى مخافة رب العالمين.



بدوره، شكر رئيس الكلية أ.د. محمد المقاطع راعي الحفل، وهنأ الخريجين وأولياء أمورهم، وشكر أعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهود أثمرت في هذه اللحظة التي طالما انتظرها طلبتنا ليتسلموا شهادات التخرج بعد سنوات من المثابرة والجد والاجتهاد.



وأشار د.المقاطع إلى أنه من الأمور التي يشار إليها في مثل هذه المناسبات هي الجامعة التي يتخرج فيها الطلبة لتكون مفخرة لهم على مدى حياتهم، لاستشعارهم بأنهم قد اكتسبوا معرفة حقيقية وعلما راقيا خلال دراستهم في تلك الجامعة، لذلك نجد كل طالب يشير إلى جامعته حسب شعوره للدور الذي أدته لإعداده للحياة العملية. ونحن نعتقد أن كلية القانون الكويتية العالمية أرست دعائم تعليم نظري إلى جانب تدريب عملي حقيقي، وهذا أمر أدى إلى صقل مهارات الطالبات والطلاب الخريجين بما يؤهلهم للقيام بمسؤوليات المهن القانونية المختلفة.



ولفت د.المقاطع إلى أنه ما من شك أننا نردد دائما مقولة مهمة وهي (العدل أساس الملك)، أي القيام بمرفق العدالة بكامل جوانبه، وذلك يشمل القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وكل من يؤدي هذه الرسالة، ولذلك يجب أن نحرص على هذا الأمر.