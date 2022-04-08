عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم حدد يوم السبت المقبل 9 الجاري من الساعة 11 صباحا حتى 2 عصرا موعدا لاختبارات المتقدمين لشاغلي الوظائف الإشرافية ومهندس مشروع، مضيفة أن الاختبارات ستكون في مبنى كلية الهندسة والبترول بمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية). وذكرت مصادر لـ «الأنباء»، أنه على المعنيين بهذه الاختبارات ضرورة الدخول على الموقع الإلكتروني ku-exams.net، والذي يشمل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بموعد ومكان كل متقدم للاختبار، كما يتضمن جميع الإجراءات والإرشادات المطلوب اتباعها والالتزام بها.