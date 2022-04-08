بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أول من أمس مع سفراء عمان ومصر وفلسطين وتركيا مواضيع ذات اهتمام مشترك.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان صحافي، إن وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بحث مع سفير سلطنة عمان الشقيقة د.صالح الخروصي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالجانب الأمني والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث أكد على عمق العلاقات بين البلدين.



وأضاف البيان أن السفير الخروصي أشاد بما تم بحثه من موضوعات، مؤكدا حرص الكويت وسلطنة عمان على ترسيخ التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات.



وأشار إلى أن وزير الداخلية استعرض في وقت لاحق مع سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون في الجانب الأمني.



وأوضح البيان ان السفير شلتوت أشاد بأهمية الموضوعات التي تم بحثها والتي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وفي وقت لاحق بحث وزير الداخلية مع سفير دولة فلسطين رامي طهبوب عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا متانة وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وأعرب السفير الفلسطيني عن تقديره للكويت ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية والتنسيق المستمر من اجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.



وذكر البيان ان وزير الداخلية ناقش مع سفيرة جمهورية تركيا عائشة كويتاك عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الأمني.