دمشق - هدى العبود



من النادر أن تجد في سورية والعالم العربي أحدا لا يعرف الفنانة القديرة سلمى المصري، الصبية المليحة حفيدة عازف العود الأشهر عمر النقشبندي، توجهنا إليها بسؤال واحد فقط: ترى ماذا عن العمل الذي أدخل النجمة سلمى المصري عالم الشهرة؟ فقالت: خطيت بداياتي الفنية من خلال دروب ضيقة، هذه المهنة شاقة على كافة الأصعدة، ففي مجال السينما كنت بطلة فيلم «مقلب في المكسيك» في سبعينيات القرن الماضي ورقصت على أنغام عود جدي الرقصة الشهيرة «رقصة ستي» التي فتحت لي بابا واسعا في تلك الآونة وتركت أثرا طيبا لدى المستمعين والمعنيين بالدراما على حد سواء.



وتضيف: بعدها أسند لي بطولة مسلسل «الأجنحة» 1986 من إخراج شكيب غنام قدمت فيه دور زهرة الفتاة الريفية البسيطة ناقشنا من خلاله العادات والتقاليد البالية التي فرضت على المرأة السورية، ليختارني المخرج بسام الملا بطلة مسلسل الخشخاش للكاتب فؤاد شربجي عام 1991حقيقة كان من أجمل الأدوار، قدمت أيضا شخصية الشابة التي تتجاوز بعزيمة قوية الظروف القاسية التي تعيشها امرأة مطلقة، في مجتمع ذكوري لا يرحم، وأطلق على سلمى المصري «أيقونة الدراما المحلية»، واعتبرت رمزا للفتيات في تلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخ السينما والدراما السورية ومسيرتي الفنية تمتد قرابة 40 عاما ومازلت أعطي وأشعر بأن الشهرة التي حققتها جاءت من خلال أي مسلسل أو فيلم سينمائي كان فيه فائدة للمجتمع العربي بشكل عام، لكن مسلسل الأجنحة والخشخاش ورقصة ستي فتحت لي أبواب الشهرة دراميا.