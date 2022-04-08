القاهرة ـ محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد النجم نفسه في بعض الاحيان يتعرض لمطبات وازمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



الفنان عمرو دياب نجح في البقاء على القمة لسنوات طويلة باختياره المميز لأغانيه وحفاظه على لياقته ورشاقته رغم بلوغه سن الستين.. ولكنه دائم التعرض لمطبات صعبة ويتعامل معها بلا مبالاة ورد فعل سلبي جدا، حتى ان ابنته تعرضت لمرض ولم يبد تعاطفا معها، وأخرى أعلنت زواجها وارتباطها بشاب أوروبي وتعيش معه بشقته ولم يصدر تعليق واحد من والدها.. كذلك تعرض للعديد من حملات التنديد لأنه يصدر للأسر عدم التعامل بجدية مع ابنائهم.



عمرو دياب (60 عاما) لا يعيش من دون حب وغرام، ودائما تجده بصحبة الحسناوات ولا يلتفت للسؤال عمن تكون أو سر العلاقة بينهما، ولا يخفي نظراته واحيانا رومانسيته مع كل منهن، وحين تنتهى علاقته بإحداهن سريعا ما تظهر اخرى.. رغم سابق تصريحه: «ليس في حياتي علاقات عاطفية متعددة كلها شائعات».



تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها طفلة اسمها «نور»، ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور وأنجب منها توأم هما عبدالله وكنزي وآخر بناته جنى.. وآخر زيجاته كانت من الفنانة دينا الشربينى لعدة سنوات ثم تم الانفصال دون البوح بأي تفاصيل من كليهما.



انتشرت شائعات كثيرة عن حياة «الهضبة»، حيث كثر الحديث عن علاقته بهدى الناظر التي كانت تتولى إدارة أعماله، وانتشرت الكثير من الشائعات عن علاقتهما العاطفية وزواجه بها لكنهما تجنبا مجرد الرد عليها.. كما عاش قصة حب طويلة مع موديل إيطالية ربطت بينهما الشائعات في عام 2013.



وفوجئ الجميع بمجموعة صور تنشر لـ «الهضبة» تجمعه بعارضة الأزياء والإعلامية إنجي كيوان، وجاءت الصور لتوحي وكأن علاقة تجمعهما، لكن مصادر مقربة أكدت أن إنجي كيوان متزوجة وليست على علاقة بعمرو دياب، رغم ان كليهما لم يصرح بالتأكيد او النفي، وان كانت الصور ثبت بعد ذلك انها من كواليس تصوير إعلان عطر عمرو دياب الجديد.



كما ربطت الشائعات بين دياب والعارضة الروسية نيكا ماريانا التي أثار ظهورها معه في إعلان العطر أيضا جدلا كبيرا نظرا لجرأة المشاهد التي جمعتها بـ «الهضبة» وتظهر معه داخل السيارة وهي تقبله وتحتضنه. كانت آخر حكاياته العاطفية دارت مع إحدى الحسناوات تدعى دينا ضياء بهجت وهي مصورة لمجلة «فوج» الشهيرة في نسختها العربية، والتي كانت تعيش في إسبانيا وأصبحت ترافقه في جميع رحلاته.