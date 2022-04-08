مبارك الخالدي



وافقت اللجنة الفنية في اجتماعها الذي عقد مساء أمس على البرنامج الإعدادي لمنتخبنا الوطني الذي يستعد لاستضافة مجموعته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا في الصين 2023 والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 حتى 14 يونيو المقبل بمشاركة منتخبات الأردن ونيبال واندونيسيا، كما ناقشت التقرير الفني الخاص بمعسكر الأزرق الأخير الذي أقيم في مالطا نهاية الشهر الماضي، حيث خاض «الأزرق» مباراتين وديتين مع منتخب لاتفيا وتعادل بهدف لمثله فيما خسر في الثانية أمام مالطا 2-0.



ووافقت اللجنة في اجتماعها من حيث المبدأ على إقامة معسكر في دولة خليجية مايو المقبل، وذلك قبل انطلاق التصفيات، فضلا عن الموافقة على الرأي الفني للمدرب لافيكا الخاص باختيار عناصر جدد ممن اثبتوا كفاءة فنية خلال مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو الأمير والجولتين 15 و16 من بطولة دوري stc الممتاز لحل المشاكل التي تعاني منها بعض المراكز.



غربلة «الأولمبي»



وفي شأن متصل، ناقشت اللجنة الفنية التقرير الخاص بمعسكر منتخبنا الأولمبي الأخير الذي أقيم في تركيا لذات الفترة، حيث لعب 3 مباريات ودية خسر في اثنتين وتعادل في واحدة، وقررت اللجنة الموافقة على وضع «الأولمبي» في دائرة الغربلة الشاملة بعد إلغاء مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، الأمر الذي سيمنح اللجنة والجهاز الفني للمنتخب مزيدا من الوقت للتركيز على نهائيات كأس آسيا المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل في مجموعة تضم منتخبات استراليا والأردن والعراق، وأيضا منحت الضوء الأخضر لاختيار عناصر جديدة خصوصا من الشباب الذين شاركوا مع أنديتهم في بطولة كأس سمو الأمير، كما فوضت اللجنة المدرب باولو كامبوس لوضع برنامج تحضيري جديد يتضمن معسكرا قصيرا يسبق المشاركة في النهائيات.



مراعاة الكويت والعربي



إلى ذلك، وضعت اللجنة في الاعتبار مشاركة فريقي الكويت والعربي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيلعب الفريقان 3 مباريات في إطار منافسات مجموعتيهما أيام 18 و21 و24 مايو المقبل، إذ يستضيف العربي مجموعته الثانية التي تضم الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني، فيما يخوض الكويت في سلطنة عمان منافسات مجموعته الأولى التي تضم الأنصار اللبناني والسيب العماني وجبلة السوري، اذ يحتاج «الأبيض» و«الأخضر» لاعبيهما في هذه الفترة، خصوصا العناصر المختارة للمنتخب الأولمبي.