أسامة أبو السعود



قام وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون المساجد م.بدر العتيبي يرافقه الوكيل المساعد للشؤون الثقافية م.داود العسعوسي بزيارة المركز الرمضاني التابع لمحافظة العاصمة بمسجد الراشد، وكان في استقبالهما المراقب الإداري بدر الوزان، والمراقب الثقافي عبدالعزيز الدويلة ورئيس قسم العاملين مساعد الظفيري.



وقام العتيبي خلال الزيارة بجولة على المركز واطلع على التجهيزات والاستعدادات القائمة، وأشاد بحسن التنظيم الذي وجده من قبل إدارة مساجد محافظة العاصمة، مثنيا على جهود القائمين على المركز الرمضاني مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف حريصة على توفير سبل الراحة للمصلين وإمداد الإدارات بما تحتاجه لإنجاح المراكز الرمضانية.



وأضاف أن المركز الرمضاني في العاصمة لاقى قبولا واسعا لدى المواطنين والمقيمين نظرا للخدمات التي تقدم في المركز، لافتا إلى أنه بات محل فخر واعتزاز بدليل إشادة المصلين للمركز مما يكشف الدور البارز الذي بذلته ادارة مساجد العاصمة لخدمة المصلين.



بدوره، أثنى الوكيل المساعد للشؤون الثقافية م.داود العسعوسي على جهود العاملين وشكرهم على حسن الاستقبال والضيافة.



من جانبه، قال المراقب الإداري بدر الوزان ان هذه الزيارة الكريمة تعطينا حافزا لمزيد من العمل والتطلع للتميز، مشيرا الى ان المراقبة الثقافية تقيم طيلة شهر رمضان عددا من المحاضرات الإيمانية بعد صلاة العصر في عدد من مساجد العاصمة.



وبين أن الإدارة وفرت عددا من المعتكفات موزعة على مناطق العاصمة وهي: مسجد الطب الإسلامي بالشويخ، ومسجد جابر الأنصاري بمنطقة جابر الأحمد ق 6، ومسجد أحمد بن حنبل بمنطقة الفيحاء ق 6، ومسجد الغملاس بالقادسية ق 7.



تجدر الإشارة إلى أن الإدارة وفرت خدمة إيصال المصلين من المواقف في المنطقة إلى المسجد عن طريق باصات النقل العام المتعاقد معها.