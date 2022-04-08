محمد الجلاهمة

قضت محكمة الاستئناف وفي حكم نهائي بتعويض ملازم بالإدارة العامة للمرور بمبلغ 2000 دينار بعد مرافعة المحامي محمد حمد العجمي عما اصابه من اضرار ضد احد أصحاب الحسابات المشهورة على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وكان المحامي العجمي تقدم بدعوى بعدما قام المدعى عليه بنشر ڤيديو يسيء للملازم اورد فيه مقولة "ساعتي هذه اغلى ويوميتي اكثر من راتبك الشهري" وكان ذلك بعد ان قام الملازم بتحرير مخالفة مرورية بحقه، حيث ادانته المحكمة الجزائية بالتقرير والامتناع عن النطق بعقاب المتهم على ان يقدم كفالة مقدارها مائة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة عام ، حيث تم حبسه بناء على امر النيابة العامة ٢١ يوما.