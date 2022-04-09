بيروت-عامر زين الدين

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى بكركي والتقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على رأس وفد من المشايخ، وجرى البحث خلال اللقاء بقضايا ومسائل روحية ووطنية عامة.



وبعد اللقاء، شدد الشيخ ابي المنى على الالتقاء مع البطريرك الراعي على العناوين الاساسية التي تحمي الوطني والعيش المشترك"، مشددا على "احترام الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية واعتبار المشاركة الفاعلة فيها حقا وواجبا على كل مواطن. كما تفاهمنا مع غبطته على القضايا المتصلة باللقاءات الروحية بيننا جميعا وصولا ان شاء الله الى قمة روحية اذا سمحت الظروف بذلك، وعلى عملنا الاجتماعي والوقوف الى جانب الناس في الظروف الصعبة الراهنة في ظل الازمات التي يعيشونها".



وطالب شيخ العقل "المسؤولين والسياسيين على كل المستويات بالعمل المطلوب لانقاذ لبنان واخذ المبادرات بعين الاعتبار والاهتمام ، ومنها الزيارة المتوقعة لبابا الفاتيكان الى لبنان وعودة السفيرين السعودي والكويتي لنرى الآمال في كل ذلك وبما يعود بالفائدة على الوطن".



كذلك زار شيخ العقل والوفد المرافق بطريركية الارمن الارثوذكس والتقى البطريرك آرام الاول كيشيشيان.