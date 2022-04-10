عادل الشنان



حدّدت وزارة المواصلات يوم 17 أبريل موعدا لعقد الاجتماع التمهيدي لمزايدة أعمال التخليص الجمركي المسبق والنقل والفرز والتوصيل والتوزيع والتسليم للطرود والبريد الممتاز والرزم البريدية والتي تحمل رقم 1/2021/2022 علما أن موعد إغلاق المزايدة 21 الجاري.



وشددت الوزارة في طرح المزايدة على ضرورة توافر ما يلي: تقديم كتاب تفويض من الشركة لشراء الوثائق، براءة الذمة صالحة للوزارة، كفالة بنكية صالحة لمدة 90 يوما باسم وزارة المواصلات، تقديم نسبة العمالة والوطنية، صورة من الترخيص التجاري، صورة من تسجيل في غرفة صناعة الكويت، تسجيل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، صورة من عقد تأسيس الشركة، شهادة الضريبة من وزارة المالية.