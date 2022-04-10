محمد راتب



ركود غير مسبوق لم يشهده سوق السمك منذ سنوات، أسماك محلية ومستوردة تملأ البسطات تنتظر من ينظر إليها، وباعة يرقبون الأبواب لا يعرفون ماذا يفعلون، باستثناء حضور خجول يوم الجمعة لساعة واحدة قبل الإفطار، وتجول متسوق أو اثنين، ما جعل الأمر لا يطاق، ويتسبب في خسائر كبيرة دفعت البعض إلى ترك المهنة والمغادرة.



ما يجري ليس خاصا بسوق السمك وحده، فالركود ألقى بظلاله على أسواق الخضار واللحوم والتمور والدجاج، على الرغم من كوننا في شهر رمضان، الذي يعد موسما ينتظره الباعة بفارغ الصبر، حتى أطلق البعض على هذه الظاهرة «الأسواق النائمة».



أسعار السمك



٭ الزبيدي باكستاني بصدف ومن دون صدف وبحسب الحجم يبدأ من 5 إلى 9 دنانير.



٭ النويبي 1.750.



٭ الخثاق دينار.



٭ القبقب 2.5.



٭ الشعوم 2.5.



٭ الهامور الكويتي 3.5 و4.



٭ البالول 4.5 و5.



٭ الشيم 5.



٭ السبيطي الكويتي 4.5.



٭ الباكستاني 2.5.



٭ الهامور الإيراني 3.5.



٭ الباكستاني 2.5.



٭ الروبيان باكستاني 3.5.



٭ الشحامية إيراني 2.5 و3.