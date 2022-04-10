استقبل النائب د.محمد الحويلة في ديوانه بمنطقة الرقة المهنئين والمباركين بمناسبة حلول الشهر الفضيل. وتبادل الحضور خلال الاستقبال التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث تخلل الاستقبال الأحاديث الجانبية عن العديد من القضايا.



وشكر الحويلة الحضور على تجشمهم عناء الحضور، مشيرا الى أن هذه عادات أهل الكويت في التواصل والحرص على الوحدة الوطنية وروح الأسرة الواحدة التي جبلوا عليها منذ قديم الزمن، داعيا الله أن يعيد شهر رمضان على الكويت وأهلها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ وطننا الكويت وشعبها وقيادتها من كل سوء.