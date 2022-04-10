أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح أحدث منتجاته «وديعة لمدة 5 سنوات مع دفع الفائدة مسبقا»، ويتيح هذا المنتج للعملاء إمكانية التخطيط لـمستـقـبـلـهم وتـنـمية مدخراتهم، ومكافأتهم بميزة الحصول على مبلغ الفائدة مقدما، في نفس يوم حجز الوديعة.



مدة هذه الوديعة 5 سنوات، وهي استثمار طويل الأجل يمنح العملاء الراحة والأمان والعديد من المزايا الفريدة. حيث يستطيع عملاء البنك فتح حساب وديعة لأجل بحد أدنى من الاستثمار يبلغ 20 ألف دينار وخلال مدة الوديعة يلتزم العميل بالاحتفاظ بمبلغ الوديعة وعدم التصرف بها لمدة 5 سنوات كشرط لدفع مبلغ الفائدة مقدما في نفس يوم فتح حساب الوديعة، كما أن يتمتع هذا المنتج بأسعار فائدة تنافسية ويتيح إمكانية إيداع المبلغ في حساب التوفير أو الحساب الجاري المرتبط بها.



وبالإضافة إلى ميزة قبول الودائع عن طريق الإيداع النقدي أو بموجب شيكات أو التحويل المباشر إلى الحساب، فإن منتج «وديعة لمدة 5 سنوات مسبقة الفائدة» يتيح للعملاء إمكانية إدارة حساباتهم بسهولة على مدار الساعة من منازلهم، سواء باستخدام منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك الأهلي الكويتي أو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية القصيرة أو الخدمات المصرفية الهاتفية. وكما هو الحال دائما، سيكون مديرو علاقات العملاء متواجدين دائما لتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بالخدمات المصرفية المتميزة والخاصة، كما يستطيع العملاء حجز وديعتهم في أي فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي بمجرد تعبئة وتقديم نموذج طلب فتح الحساب.



وفي معرض تعليقها على طرح منتج «الوديعة لمدة 5 سنوات مع دفع الفائدة مقدما»، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة): نحن في البنك الأهلي الكويتي نعمل باستمرار على تطوير وطرح منتجات بمزايا جديدة وجذابة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الأوفياء، وقد جاء طرح هذا المنتج الجديد بعد الإصغاء إلى ملاحظات واقتراحات عملائنا البناءة التي كان لها أبلغ الأثر في اتخاذ قرارنا بتوسيع نطاق باقة منتجاتنا وخدماتنا القائمة على مبدأ تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة وبساطة، والذي توج بطرح منتج «وديعة لمدة 5 سنوات مع دفع الفائدة مسبقا»، وبالنسبة للعملاء الذين لديهم فائض من الأموال ويرغبون في إيداعها لغرض الحصول على عائد جيد، فإن حساب الوديعة لأجل لمدة 5 سنوات الجديد يوفر لهم الحل الأنسب الذي سيحدث فرقا كبيرا بالنسبة لهم. ويتيح هذا المنتج الجديد لعملائنا تحقيق أقصى استفادة من مزايا الحساب الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة والقيمة الإضافية، وذلك بحصولهم على عائد فوري وهو مبلغ الفائدة مقدما في تاريخ حجز الوديعة.



وبفضل هذه الميزة الجديدة لن يضطر العملاء إلى الانتظار لمدة طويلة لحين تاريخ الاستحقاق.



ويأتي منتج «الوديعة لأجل لمدة 5 سنوات» بالتزامن مع منتج حساب الطالب A+ الحصري الذي طرحه البنك الأهلي الكويتي مؤخرا، والمصمم لعملاء البنك من جيل الشباب. ويعد حساب الطالب A+، الذي يتميز بسهولة الاستخدام والتشغيل، وسيلة قيمة وفاعلة لأولياء الأمور الذين يتطلعون إلى تعليم أبنائهم وتوعيتهم حول كيفية إدارة شؤونهم المالية الشخصية من خلال التحكم الذكي بأموالهم، فضلا عن غرس عادة الادخار لديهم.