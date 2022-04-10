القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم.



وأضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن الوضع الاقتصادي لمصر يساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية.



وأوضح الوزير بالقول: نجحنا في تحقيق معدل نمو قوي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.



وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة، والتي تعاني منها معظم اقتصادات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.