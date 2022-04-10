القاهرة - ناهد إمام ووكالات



كشف د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والإسكان المصرية، المعلومات الأولية عن متحور كورونا الجديد، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تقرير له، ما نعرفه عن التحور المؤتلف ba.1- BA.2، والمعروف إعلاميا باسم XE هو خليط من سلالتى متحور اوميكرون «بي ايه 1» و«بي ايه 2»، لافتا الى أنه يظهر التحليل الأولي أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10% مقارنة بـ BA.2 وليس 10 أضعاف قابلية للانتشار.



وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خبراء الصحة العامة يقولون إن متحور كورونا الجديد «XE» شائع للغاية، وغالبا ما يظهر ويختفي من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد مخاوف تتصل بالصحة العامة مرتبطة بهذا المتحور، مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي قدر الإمكان والبعد عن الزحام وضرورة الحصول على لقاحات كورونا.



وأكد د.حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا تعمل على تخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، مطمئنا المواطنين من توافر كل أنواع اللقاحات داخل جميع مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.



وعن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، قال إنها تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية وهي ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وإحساس بالتعب والإرهاق والكسل وتعب في العضلات والتنميل، مؤكدا هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.